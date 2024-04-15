Строительство ТПУ Кстово одобрено госэкспертизой

18:04

ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение на проект строительства транспортно-пересадочного узла станции Кстово Горьковской железной дороги. Данный объект станет ключевым элементом проекта по организации пригородного пассажирского сообщения на направлении Мыза – Кстово в Нижегородской области.

По словам начальника Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергея Дорофеевского, площадь ТПУ составит более 1,1 тыс. квадратных метров. Там будет размещено здание с выходами на железнодорожные платформы и на площадку для пассажирских автобусов.

Возле транспортно-пересадочного узла станции Кстово появится оборудованная велопарковка. Прилегающая территория будет благоустроена.

Напомним, что соглашение о реализации проекта по организации пригородного пассажирского сообщения на направлении Мыза – Кстово заключили 4 августа 2022 года начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.