В январе-марте текущего года на вокзалах Горьковской магистрали получили помощь более 5,3 тыс. маломобильных пассажиров

Специализированную помощь на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали в январе-марте 2024 года оказали более 5,3 тыс. маломобильных пассажиров. Это на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В марте текущего года помощь оказали 2 тыс. пассажирам с ограниченными физическими возможностями, что на 19% выше показателя за март 2023 года.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество обращений за 3 месяца 2024 года в центр поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (1153 человека), Киров (1124), Казань (510) и Ижевск (421).

Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно по телефону: 8 (800) 775-00-00 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам». Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.