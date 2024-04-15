Пассажирам доступна PWA-версия портала РЖД

14:01

Холдинг «РЖД» выпустил новый продукт – веб-приложение «РЖД Пассажирам». Это PWA-версия сайта компании (ticket.rzd.ru), адаптированная под использование на мобильных устройствах на всех операционных системах.

«Мы всегда нацелены на максимальную доступность своих цифровых сервисов, чтобы нашим пассажирам было удобно приобретать билеты и пользоваться железнодорожным транспортом, и сегодня рады предложить владельцам смартфонов новую мобильную версию нашего веб-портала, которую можно будет использовать с любыми операционными системами. В ситуации риска удаления мобильного приложения «РЖД Пассажирам» из ряда иностранных магазинов приложений она может стать хорошей альтернативой. В перспективе планируем обеспечить максимальную идентичность нового веб-приложения с мобильным приложением «РЖД Пассажирам». Совершенствуя мобильное приложение и сайт, в этом году мы планируем внедрить более 300 улучшений, которые сделают наши веб-ресурсы еще более функциональными и интуитивно понятными», – отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

«Разработанное веб-приложение полностью повторяет всю функциональность портала ticket.rzd.ru. При этом оно максимально повторяет привычный пассажирам дизайн и компоновку мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Этот вариант использования цифровых ресурсов для пассажиров от ОАО «РЖД» будет удобен пользователям самых разных мобильных устройств, в том числе и смартфонов на операционной системе iOS», – сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

Он уточнил, что в веб-приложении портала ОАО «РЖД» сохранены все основные функции портала ticket.rzd.ru: продажа билетов на поезда дальнего следования, в том числе на места для пассажиров с инвалидностью, использование баллов программы лояльности «РЖД Бонус» (включая туристические баллы) и т. д. Также можно будет посмотреть расписание пригородных поездов, а онлайн-покупку пригородных билетов планируется запустить в одной из следующих версий. В веб-приложении постепенно будут появляться и другие функции.

PWA-версия сайта ОАО «РЖД» доступна для скачивания. С инструкцией можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Веб-приложение».