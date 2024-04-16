Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первая игровая станция открылась на Павелецком вокзале Москвы

2024-04-16 18:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Любители компьютерных игр теперь могут провести время на игровой станции на Павелецком вокзале. Круглосуточный консольный клуб, открывшийся на 2 этаже вокзального комплекса, оснащен шестью персональными компьютерами, четырьмя приставками Sony PlayStation 5 с мониторами, двумя автосимуляторами и удобными креслами.

Геймерам доступны такие игры как Counter-Strike 2, Dota 2, Gran Turismo 7, UFC, DIRT 5, FC 24, Mortal Kombat, Fortnite, GTA 5, Tekken 7, NHL 23 и другие.

Стоимость пребывания зависит от количества часов, проведенных посетителем на игровой станции. При этом, чем дольше геймер использует консоль или компьютер, тем дешевле ему обходятся 60 минут игрового времени.

«Павелецкая» - первая игровая станция, открывшаяся на вокзальных комплексах страны. 

