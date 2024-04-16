В I квартале текущего года дневные скорые поезда на Северной железной дороге перевезли 390 тыс. пассажиров

16:19

Дневные скорые поезда сообщением Ярославль – Москва, Вологда – Москва и Усинск – Сыктывкар в январе-марте 2024 года перевезли 390 тыс. пассажиров. Перевозки выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В частности, между Ярославлем и Москвой перевезено 247,2 тыс. пассажиров. Поездки из Вологды в Москву и обратно совершили 100,4 тыс. пассажиров, поездами, осуществляющими перевозки между столицей Республики Коми Сыктывкаром и ее нефтяной столицей Усинском, перевезено 42 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.