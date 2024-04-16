Более 2 тыс. автоматических камер хранения установили на вокзалах с начала года

14:20

В 2024 году на 82 вокзалах было дополнительно установлено 2,3 тыс. автоматических камер хранения. Теперь в общей сложности посетителям вокзальных комплексов доступны почти 17,5 тыс. ячеек на всех крупных вокзалах страны.

Развитие сервиса обусловлено ростом спроса на автоматические камеры хранения среди пассажиров. Так, за первые 3 месяца 2024 года посетители вокзалов оставляли ручную кладь и багаж в ячейках около 790 тыс. раз, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Современные камеры хранения чаще всего арендовали пассажиры на Казанском вокзале в Москве – порядка 82 тыс. раз. Второе и третье места по этому показателю заняли Московский вокзал в Санкт-Петербурге и Павелецкий вокзал столицы – 57 и 45 тыс. соответственно.

Новые автоматические камеры хранения имеют ряд преимуществ над стационарными, например, возможность самостоятельного оформления и оплаты услуги с помощью специального терминала или QR-кода, а также выбора наиболее подходящей по габаритам ячейки. Также для пользователей сервиса действует гибкая система оплаты услуги с почасовой тарификацией.

До конца года планируется дополнительно установить еще свыше 2,6 тыс. ячеек более чем на 100 вокзалах страны.