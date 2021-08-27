Вечерний воскресный поезд Советск – Калининград вновь назначен в расписание с 31 августа

09:58

Накануне нового учебного года в расписание движения пригородных поездов на Калининградской железной дороге вновь назначен «студенческий» поезд из Советска в Калининград, отправляющийся в 18:00.

Первый рейс поезд совершит 31 августа, а дальше будет курсировать как обычно – по воскресеньям. В пути следования до Южного вокзала предусмотрены все остановки, включая Полесск, Гурьевск, Кутузово-Новое и Северный вокзал.

Назначение поезда связано с сезонным увеличением пассажиропотока на Советском направлении, значительную часть которого составляют студенты, которые возвращаются на учебу в Калининград.

Напомним, что с 1 сентября в новом учебном году школьники и студенты очной формы обучения по-прежнему смогут приобретать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах при предъявлении справок из образовательных учреждений или студенческих удостоверений.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов возможно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, на стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.