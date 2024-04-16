В январе-марте 2024 года почти 3,2 млн человек стали пассажирами пригородных поездов в Нижегородской области

В январе-марте 2024 года почти 3,2 млн человек стали пассажирами пригородных поездов в Нижегородской области

14:00

Пригородными поездами, курсирующими по Нижегородской области, за 3 месяца 2024 года воспользовались порядка 3,2 млн пассажиров. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что на Горьковской магистрали в границах Нижегородской области наибольшее количество пассажиров было отправлено со станций Нижний Новгород-Московский, Дзержинск, Починки, Балахна, Семенов, Линда, Урень, Киселиха, Пушкино и Навашино.

В январе-марте 2024 года пригородными поездами, курсирующими по маршрутам «городской электрички» в Нижнем Новгороде, воспользовались 377,5 тыс. пассажиров.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить:

в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте ОАО «РЖД» и на сайте пригородной пассажирской компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.