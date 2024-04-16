Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородный экскурсионный поезд из Воронежа в Дивногорье начнет курсировать с 20 апреля

2024-04-16 12:13
20 апреля в Воронежской области стартует новый сезон работы экскурсионных пригородных поездов на популярном беспересадочном маршруте из Воронежа в Дивногорье. В связи с этим вносятся изменения в расписание ряда пригородных составов: по субботам и воскресеньям отменяются поезда № 6410 Воронеж-1 – Лиски отправлением в 09:25 и № 6409 Лиски – Воронеж-1 отправлением в 16:36. Вместо них назначаются:

  • № 6004/6003 Воронеж-1 – Острогожск отправлением в 09:25, прибытием на о. п. Дивногорская (Дивногорский Свято-Успенский монастырь) в 11:39, о. п. 143 км (музей-заповедник «Дивногорье») в 11:43 и на конечную станцию в 12:05;
  • № 6004/6003 Острогожск – Воронеж-1 отправлением в 15:31, прибытием на о. п. 143 км (музей-заповедник «Дивногорье») в 15:53, о. п. Дивногорская (Дивногорский Свято-Успенский монастырь) в 15:59 и на станцию Воронеж-1 в 18:19.

Напомним, что туристические поездки на пригородном электропоезде по специальному беспересадочному маршруту в Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь и природный музей-заповедник «Дивногорье» осуществляются с 2016 года. С начала реализации проекта было организовано 172 экскурсионных рейса, перевезено более 35 тыс. пассажиров. Заявки принимаются с понедельника по пятницу по телефону: +7 (962) 330-87-65, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

