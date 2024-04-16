Пригородный экскурсионный поезд из Воронежа в Дивногорье начнет курсировать с 20 апреля

20 апреля в Воронежской области стартует новый сезон работы экскурсионных пригородных поездов на популярном беспересадочном маршруте из Воронежа в Дивногорье. В связи с этим вносятся изменения в расписание ряда пригородных составов: по субботам и воскресеньям отменяются поезда № 6410 Воронеж-1 – Лиски отправлением в 09:25 и № 6409 Лиски – Воронеж-1 отправлением в 16:36. Вместо них назначаются:
Напомним, что туристические поездки на пригородном электропоезде по специальному беспересадочному маршруту в Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь и природный музей-заповедник «Дивногорье» осуществляются с 2016 года. С начала реализации проекта было организовано 172 экскурсионных рейса, перевезено более 35 тыс. пассажиров. Заявки принимаются с понедельника по пятницу по телефону: +7 (962) 330-87-65, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.