2024-04-16 11:01
Перевозки пригородными туристическими поездами на Горьковской железной дороге в январе-марте текущего года выросли в 2,5 раза
Туристическими поездами пригородного сообщения, курсирующими по Горьковской железной дороге, за 3 месяца 2024 года воспользовались более 13,5 тыс. пассажиров. Это в 2,5 раза больше, чем за этот же период прошлого года.

Повышенная популярность фиксируется у ретропоезда с паровой тягой Нижний Новгород – Арзамас. В I квартале его пассажирами стали более 6,7 тыс. человек. В состав этого поезда входят уникальный паровоз П-36 и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Туристы во время поездки могут посетить уникальные достопримечательности города Арзамас, такие как дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Пассажиры Горьковской магистрали также активно путешествуют пригородными поездами по маршрутам Нижний Новгород – Семенов, Казань – Васильево и Казань – Кукмор.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте ОАО «РЖД», сайтах пригородных пассажирских компаний АО «ВВППК» и  АО «Содружество», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

