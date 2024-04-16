Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала 2024 года пассажирам Восточно-Сибирской железной дороги возвращено более 270 забытых или утерянных в поездах дальнего следования вещей

2024-04-16 09:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала 2024 года пассажирам на Восточно-Сибирской железной дороге возвращено более 270 вещей, забытых или утерянных в поездах дальнего следования.

Чаще всего в вагонах оставляют предметы одежды, книги, телефоны и зарядные устройства к гаджетам. Эти вещи составляют более 80% от общего количества всех возвращенных вещей. Однако среди утерянного имущества встречаются и необычные вещи: так, в I квартале этого года пассажирам ВСЖД были возвращены горнолыжный шлем, деревянные часы с маятником, фотоаппарат и спицы для вязания.

В этом году сервису «Федеральной пассажирской компании» для поиска забытых вещей исполнилось 5 лет. Он начал свою работу в марте 2019 года. За это время с его помощью в поездах дальнего следования компании найдено свыше 170 тыс. предметов.

Если пассажиры забыли в поезде свои вещи, подать заявку на их поиск можно на сайте https://lost.fpc.ru. В заявке нужно указать свое имя, номер телефона, электронную почту и номер билета. Также необходимо подробно описать свои вещи и указать примерное место в вагоне, где они могли быть оставлены.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

