В I квартале 2024 года популярность сервиса отправки и получения посылок через вокзалы Свердловской железной дороги выросла на 10%

15:26

В январе-марте 2024 года на СвЖД количество посылок, отправленных и полученных гражданами по системе «От вокзала к вокзалу», составило порядка 4,5 тыс. (+10% к аналогичному периоду 2023 года). Сервис экспресс-доставки посылок входит в топ востребованных услуг. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, сувениры и мягкие игрушки. Среди необычных отправлений – кукла высотой более метра и бабочки в коконах (их владелец пользуется сервисом на постоянной основе и регулярно отправляет новые экземпляры).

Услуга предоставляется на 27 больших и пригородных вокзалах Свердловской магистрали. В целом по стране система объединяет более 340 вокзалов. Груз доставляется в другой город ближайшим пассажирским поездом точно по расписанию. Таким образом, отправитель и получатель заранее знают конкретный день и время прибытия посылки.

Пункты приема-выдачи корреспонденции расположены в помещениях дежурного помощника начальника вокзала или в залах повышенной комфортности. Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимают круглосуточно.

Оформление занимает несколько минут. Для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей (к ним относятся оружие, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, деньги, ювелирные и табачные изделия, лекарства). После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару.

Стоимость отправки рассчитывается исходя из веса и дальности пересылки. Например, доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Тюмень обойдется в 750 рублей, в Москву – 1050 рублей. При оформлении отправителю сообщают порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.