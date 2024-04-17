В Пермском крае на летний сезон назначаются дополнительные электрички

С 27 апреля Свердловская железная дорога вводит в обращение дополнительные «летние» поезда в Пермском крае. Они назначаются на дачный сезон в связи с увеличением пассажиропотока (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания»).
С 27 апреля по 29 сентября назначаются поезда:
Со 2 мая по 26 сентября назначаются дополнительные пригородные поезда № 6027/6028 Пермь-2 – Григорьевская – Пермь-2, а с 18 мая по 5 октября – № 6021 Пермь-2 – Григорьевская. Все они будут курсировать с понедельника по четверг.
Напомним, что на период с 1 апреля по 27 октября для некоторых пригородных поездов в Пермском крае введены дополнительные «летние» остановки на небольших остановочных пунктах вблизи дачных поселков и коллективных садов.
Узнать актуальное расписание и оформить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания и на сайте ППК, а также в пригородных кассах. Продажа билетов открывается за 10 дней до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.