В Пермском крае на летний сезон назначаются дополнительные электрички

2024-04-17 10:10
С 27 апреля Свердловская железная дорога вводит в обращение дополнительные «летние» поезда в Пермском крае. Они назначаются на дачный сезон в связи с увеличением пассажиропотока (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания»).

С 27 апреля по 29 сентября назначаются поезда:

  • № 6025/6026 Пермь-2 – Менделеево – Пермь-2 (по пятницам, субботам и воскресеньям);
  • № 7196 Пермь-2 – Кишерть (по пятницам, субботам и воскресеньям);
  • № 6171 Кишерть – Верещагино (по пятницам, субботам и воскресеньям);
  • № 6163/6164 Чусовская – Баская – Чусовская (ежедневно);
  • № 6294/6293 Пермь-2 – Дивья – Пермь-2 (ежедневно).

Со 2 мая по 26 сентября назначаются дополнительные пригородные поезда № 6027/6028 Пермь-2 – Григорьевская – Пермь-2, а с 18 мая по 5 октября – № 6021 Пермь-2 – Григорьевская. Все они будут курсировать с понедельника по четверг.

Напомним, что на период с 1 апреля по 27 октября для некоторых пригородных поездов в Пермском крае введены дополнительные «летние» остановки на небольших остановочных пунктах вблизи дачных поселков и коллективных садов.

Узнать актуальное расписание и оформить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания и на сайте ППК, а также в пригородных кассах. Продажа билетов открывается за 10 дней до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

