С начала года спрос на услугу доставки малогабаритных посылок на вокзалах Забайкальской железной дороги вырос на 13%

09:18

За 3 месяца 2024 года на Забайкальской железной дороге по технологии «От вокзала к вокзалу» было отправлено и получено 2,8 тыс. малогабаритных посылок, бандеролей и писем. Это на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По количеству отправленных и принятых малогабаритных грузов в 2024 году лидируют железнодорожные вокзалы станций Благовещенск (857 отправлений, +41% к аналогичному периоду прошлого года) и Чита-2 (809 отправлений, +8%).

Напомним, что пункты приема-выдачи посылок и корреспонденции работают на 16 вокзальных комплексах ЗабЖД, которые расположены в Забайкальском крае и Амурской области.

По условиям предоставления сервиса вес посылки не должен превышать 10 кг, а сумма трех измерений – не более 150 см. Экспресс-доставка позволяет отправить корреспонденцию в 348 городов страны. Стоимость отправки – от 650 рублей. Она рассчитывается в зависимости от веса посылки и конкретного вокзала, на который ее необходимо доставить.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), на сайте https://www.ekspress-l.ru или у дежурного помощника начальника вокзала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.