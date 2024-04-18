Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железная дорога установит систему «Умный вокзал» еще на 18 малых вокзалах в 2024 году

2024-04-18 14:34
Свердловская железная дорога установит систему «Умный вокзал» еще на 18 малых вокзалах в 2024 году
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская железная дорога внедряет на малых вокзалах автоматизированную систему удаленного управления. К лету она будет установлена в пассажирских зданиях на станциях Старатель, Шурала, Копалуха в Свердловской области и Теплая Гора в Пермском крае. Планируется, что еще 14 малых вокзалов станут «умными» до конца 2024 года.

Автоматизированная система удаленного управления позволяет в круглосуточном режиме следить за состоянием объекта и оперативно реагировать на любые изменения. В единую систему интегрированы все основные процессы, обеспечивающие полноценную работу вокзала: контроль входных групп, температурного режима и освещения, визуальное и звуковое информирование о движении поездов, противопожарная система, видеонаблюдение, дистанционная связь с пассажиром.

Технология позволяет увеличить эффективность работы вокзалов, снизить затраты на их эксплуатацию. Мониторинг и управление системами вокзала осуществляет диспетчер. Причем один человек координирует работу сразу нескольких объектов. Он удаленно корректирует табло расписания, транслирует звуковые объявления и консультирует пассажиров с помощью аудиосвязи.

На СвЖД установка автоматизированной системы удаленного управления ведется с 2020 года. В настоящее время к ней подключена почти половина малых вокзалов магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru