С 22 апреля изменятся дни курсирования трех пригородных поездов восточного направления Красноярской железной дороги

09:27

С 22 апреля вносятся изменения в расписание трех пригородных маршрутов КрасЖД, охватывающих станции Уярского и Рыбинского районов Красноярского края.

Так, дневной электропоезд Красноярск – Заозерная будет ходить по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям (ранее – по средам и воскресеньям). Отправление со станции Красноярск в 15:34, прибытие на станцию Уяр в 18:50.

Дублирующий электропоезд Красноярск – Уяр (следует по тому же расписанию) будет курсировать по вторникам, пятницам и субботам (ранее – ежедневно, кроме среды и воскресенья).

Вечерний электропоезд Снежница – Уяр будет следовать ежедневно, кроме воскресенья. Отправление со станции Снежница в 19:32, прибытие на станцию Уяр в 23:38.

Курсировавший по этому же расписанию в понедельник и четверг электропоезд Снежница – Заозерная отменяется.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.