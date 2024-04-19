Доля продаж электронных билетов на уральские поезда дальнего следования с начала 2024 года составила почти 75%

13:30

Пассажиры уральских поездов дальнего следования предпочитают покупать билеты в электронном виде. С начала 2024 года почти 2,3 млн проездных документов были оформлены онлайн. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил почти 4%.

Таким образом, доля онлайн-продаж от общего количества билетов, приобретенных пассажирами Южно-Уральской и Свердловской магистралей в I квартале 2024 года, составила почти 75%.

Напомним, что оформить электронный билет без взимания комиссии можно как на официальном сайте ОАО «РЖД», так и с помощью приложения «РЖД Пассажирам».

Также в приложении можно узнать расписание поездов, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, отслеживать свой бонусный счет.

Подробную информацию о правилах оформления электронного билета пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Оформление электронных билетов»), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.