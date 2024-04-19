Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Доля продаж электронных билетов на уральские поезда дальнего следования с начала 2024 года составила почти 75%

2024-04-19 13:30
Доля продаж электронных билетов на уральские поезда дальнего следования с начала 2024 года составила почти 75%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пассажиры уральских поездов дальнего следования предпочитают покупать билеты в электронном виде. С начала 2024 года почти 2,3 млн проездных документов были оформлены онлайн. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил почти 4%.

Таким образом, доля онлайн-продаж от общего количества билетов, приобретенных пассажирами Южно-Уральской и Свердловской магистралей в I квартале 2024 года, составила почти 75%.

Напомним, что оформить электронный билет без взимания комиссии можно как на официальном сайте ОАО «РЖД», так и с помощью приложения «РЖД Пассажирам».

Также в приложении можно узнать расписание поездов, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, отслеживать свой бонусный счет.

Подробную информацию о правилах оформления электронного билета пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Оформление электронных билетов»), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru