С 1 сентября школьники и студенты смогут ездить в пригородных поездах на Свердловской железной дороге со скидкой 50%

С 1 сентября 2021 года возобновляется действие сезонной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах АО «Свердловская пригородная компания» на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры. Льгота действительна до 15 июня 2022 года при приобретении разовых билетов как на обычные электрички, так и на электропоезда «Ласточка».
Скидка предоставляется:
Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «СПК», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». При оформлении электронного билета в приложении в первый раз пассажиру необходимо сначала подтвердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно обратиться в любую пригородную железнодорожную кассу и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, а также документы, дающие право на льготу.
Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.