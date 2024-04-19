Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание ряда пригородных поездов в Кемеровской области изменится с 22 апреля

2024-04-19 12:31
Расписание 11 пригородных поездов в Кемеровской области изменится с 22 апреля по 2 мая в связи с проведением капитального ремонта пути. Время корректировки составит от 3 до 10 минут.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих в направлениях Тайга – Болотная, Тайга – Юрга, Юрга – Кемерово и Тайга – Томск.

Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании.

Узнать более подробную информацию о расписании поездов можно на сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

