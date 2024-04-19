Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Омской области временно изменится расписание 14 пригородных поездов

2024-04-19 12:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание 14 пригородных электропоездов, курсирующих в Омской области, изменится с 22 апреля по 9 июня в связи с проведением капитального ремонта пути. Время корректировки составит от 1 до 25 минут.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Иртышское – Омск, Исилькуль – Омск, Омск – Исилькуль, Называевская – Омск, Татарская – Колония, Колония – Омск, Омск – Калачинская.

Компания «Омск-пригород»х просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте пригородной компании, по телефонам (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

