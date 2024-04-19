Сезонные пригородные поезда начнут курсировать в Алтайском крае с 20 апреля

12:22

В связи с традиционным увеличением спроса на поездки в весенне-летний период на территории Алтайского края увеличивается количество курсирующих пригородных поездов.

С 20 апреля назначаются следующие поезда:

№ 6224 сообщением Барнаул – Заринская (отправление в 08:27, прибытие в 10:31). Курсирование – ежедневно, кроме вторника и пятницы;

№ 6227 сообщением Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47). Курсирование – ежедневно, кроме вторника и пятницы;

№ 6384 сообщением Барнаул – Овчинниково (отправление в 08:12, прибытие в 10:18). Курсирование – ежедневно, кроме вторника;

№ 6383 сообщением Овчинниково – Барнаул (отправление в 16:06, прибытие в 18:00). Курсирование – ежедневно, кроме вторника;

№ 6386 сообщением Барнаул – Баюново (отправление в 09:27, прибытие в 10:44). Курсирование – ежедневно, кроме вторника;

№ 6385 сообщением Баюново – Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35). Курсирование – ежедневно, кроме вторника;

№ 6127 сообщением Барнаул – Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:16). Курсирование – по выходным и праздничным дням;

№ 6128 сообщением Алейская – Барнаул (отправление в 16:57, прибытие в 19:39). Курсирование – по выходным и праздничным дням.

Более подробную информацию можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород» и по телефону: +7 (3852) 29-21-68, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.