Пригородные поезда в Омской области перейдут на летний график с 22 апреля

Пригородные поезда в Омской области перейдут на летний график с 22 апреля

12:16

Расписание пригородных поездов, курсирующих в Омской области, изменится в связи с переходом на летний график. На ежедневое курсирование перейдут 8 электропоездов.

С 22 апреля по 11 октября:

№ 6666/6665 Омск – Калачинская – Омск.

С 23 апреля по 12 октября:

№ 6555/6556 Московка – Называевская – Московка.

С 29 апреля по 30 сентября:

№ 6668/6348 Омск – Колония – Татарская;

№ 6347/6667 Татарская – Колония – Омск.

Кроме того, с 27 апреля по 28 сентября по субботам назначается курсирование двух дополнительных электропоездов №6676/7673 Омск – Сыропятское – Омск.

Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на официальном сайте пригородной компании и в мобильном приложении АО «Омск-пригород», по телефону 8 (800) 234-31-52, а также в пригородных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.