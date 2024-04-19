Пригородные поезда в Омской области перейдут на летний график с 22 апреля

Расписание пригородных поездов, курсирующих в Омской области, изменится в связи с переходом на летний график. На ежедневое курсирование перейдут 8 электропоездов.
С 22 апреля по 11 октября:
С 23 апреля по 12 октября:
С 29 апреля по 30 сентября:
Кроме того, с 27 апреля по 28 сентября по субботам назначается курсирование двух дополнительных электропоездов №6676/7673 Омск – Сыропятское – Омск.
Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на официальном сайте пригородной компании и в мобильном приложении АО «Омск-пригород», по телефону 8 (-31-52, а также в пригородных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.