Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Куйбышевской железной дороге презентован новый экскурсионный тур «Волжская кругосветка»

2024-04-19 11:52
На Куйбышевской железной дороге презентован новый экскурсионный тур «Волжская кругосветка»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках железнодорожной конференции «PRO//Движение. Туризм» участникам мероприятия презентовали часть маршрута экскурсионного тура «Волжская кругосветка», который будет запущен на Куйбышевской железной дороге в ближайшее время.

Во время презентационного тура в стилизованном электропоезде «Грушинский экспресс» прошло театрализованное действие по мотивам легенд Самарского края о Степане Разине. На маршруте были сделаны остановки на двух видовых железнодорожных площадках. На платформе Волжская жемчужина состоялось знакомство гостей мероприятия с экспозицией панорамных фото красот Самарской области и фольклорным концертом лучшего акапельного коллектива Самары, на платформе имени В. Грушина была организована прогулка к смотровой площадке «Поющая гора», бардовские песни под гитару и угощение «волжской» ухой.

Отметим, что новый туристический маршрут «Волжская кругосветка» пройдет по крупнейшим станциям Куйбышевской железной дороги в Самарской области Самара, Тольятти, Сызрань и Самара. Экскурсионная составляющая туристического маршрута предусматривает посещение уникальных видовых станций на платформе имени В. Грушина и о. п. Волжская жемчужина, а также других уникальных природных и исторических достопримечательностей региона, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru