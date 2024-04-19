На Куйбышевской железной дороге презентован новый экскурсионный тур «Волжская кругосветка»

11:52

В рамках железнодорожной конференции «PRO//Движение. Туризм» участникам мероприятия презентовали часть маршрута экскурсионного тура «Волжская кругосветка», который будет запущен на Куйбышевской железной дороге в ближайшее время.

Во время презентационного тура в стилизованном электропоезде «Грушинский экспресс» прошло театрализованное действие по мотивам легенд Самарского края о Степане Разине. На маршруте были сделаны остановки на двух видовых железнодорожных площадках. На платформе Волжская жемчужина состоялось знакомство гостей мероприятия с экспозицией панорамных фото красот Самарской области и фольклорным концертом лучшего акапельного коллектива Самары, на платформе имени В. Грушина была организована прогулка к смотровой площадке «Поющая гора», бардовские песни под гитару и угощение «волжской» ухой.

Отметим, что новый туристический маршрут «Волжская кругосветка» пройдет по крупнейшим станциям Куйбышевской железной дороги в Самарской области Самара, Тольятти, Сызрань и Самара. Экскурсионная составляющая туристического маршрута предусматривает посещение уникальных видовых станций на платформе имени В. Грушина и о. п. Волжская жемчужина, а также других уникальных природных и исторических достопримечательностей региона, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.