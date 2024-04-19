Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской железной дороге появятся новые ретропоезда

2024-04-19 09:43
На Горьковской железной дороге появятся новые ретропоезда
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

3 паровоза серий 9П, «Ь» и ЛВ-0225 с открытой площадки музея «Паровозы России» в Нижнем Новгороде отправлены на реставрационные работы с целью их дальнейшего использования на ГЖД на новых экскурсионных маршрутах.

По словам заместителя начальника Горьковской железной дороги по взаимодействию с органами власти Владимира Тюленева, эти локомотивы отправились на реставрацию с последующим возвращением на магистраль в качестве действующих. Подобный комплекс мероприятий уже проводился с паровозом П36-071, который после ремонтных работ начал курсировать по самому востребованному и популярному туристическому маршруту Нижний Новгород – Арзамас.

Отметим, что в текущем году пополнится коллекция экспонатов открытой площадки «Паровозы России» из Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации Санкт-Петербурга четырьмя уникальными локомотивами: грузовым паровозом П-0 года выпуска, пассажирским паровозом П36-0001 (1950 год), маневровым тепловозом ТЭ1-20-195 (1949 год) и пассажирским электровозом ЧСЗ-045 (1961 год).

Также планируется появление на экспозиционной площадке ГЖД современного пассажирского подвижного состава РА (рельсовый автобус), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru