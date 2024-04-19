На Горьковской железной дороге появятся новые ретропоезда

09:43

3 паровоза серий 9П, «Ь» и ЛВ-0225 с открытой площадки музея «Паровозы России» в Нижнем Новгороде отправлены на реставрационные работы с целью их дальнейшего использования на ГЖД на новых экскурсионных маршрутах.

По словам заместителя начальника Горьковской железной дороги по взаимодействию с органами власти Владимира Тюленева, эти локомотивы отправились на реставрацию с последующим возвращением на магистраль в качестве действующих. Подобный комплекс мероприятий уже проводился с паровозом П36-071, который после ремонтных работ начал курсировать по самому востребованному и популярному туристическому маршруту Нижний Новгород – Арзамас.

Отметим, что в текущем году пополнится коллекция экспонатов открытой площадки «Паровозы России» из Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации Санкт-Петербурга четырьмя уникальными локомотивами: грузовым паровозом П-0001 1945 года выпуска, пассажирским паровозом П36-0001 (1950 год), маневровым тепловозом ТЭ1-20-195 (1949 год) и пассажирским электровозом ЧСЗ-045 (1961 год).

Также планируется появление на экспозиционной площадке ГЖД современного пассажирского подвижного состава РА (рельсовый автобус), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.