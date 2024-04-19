Маршрут ретропоездов «Победа» Забайкальской железной дороги в этом году дополнят еще 2 остановки

Традиционный проект ретропоезд «Победа» Забайкальской железной дороги в 2024 году по просьбам жителей Забайкалья распространен дополнительно еще на 2 станции – Могойтуй и Зилово. В течение 11 дней 2 ретропоезда на паровой тяге проедут по полигону магистрали, сделав остановки на 23 станциях в Забайкальском крае и Амурской области.

Напомним, что первый из двух праздничных эшелонов начнет движение 29 апреля со станции Бурея в Амурской области. Второй ретропоезд отправится по маршруту со станции Петровский Завод 3 мая.

Для первого состава предусмотрены остановки на 10 станциях в Амурской области: Завитая, Белогорск, Благовещенск, Свободный, Шимановск, Ушумун, Магдагачи, Сковородино, Ерофей Павлович и на 5 – в Забайкальском крае: Могоча, Зилово, Чернышевск-Забайкальский, Шилка и Чита-2. Для второго запланированы стоянки на станциях в Забайкальском крае: Хилок, Могзон, Карымская, Могойтуй, Оловянная, Борзя и Забайкальск.

Общий маршрут составит более 2,5 тыс. км. Праздничные встречи на станциях пройдут в формате митингов с участием представителей органов власти и общественности, а также тематических концертов шоу-проекта «Вневременье» Читинского дворца культуры железнодорожников и ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

Вести ретропоезда будут легендарные паровозы Победы серии «Л». В их составы войдут платформы с образцами военной техники, платформа-сцена, вагон-теплушка и 3 пассажирских вагона. Все желающие могут сделать памятные фотографии и отсалютовать гудком паровоза.

Курсирование сразу двух ретропоездов по полигону ЗабЖД в первый раз состоялось в прошлом году. Тогда в праздничных мероприятиях приняли участие более 20 тыс. жителей 21 пристанционного города и поселка.

Приглашаем представителей средств массовой информации и пресс-служб регионов принять участие в освещении мероприятий на станциях остановки ретропоездов «Победа»! Подать заявку на аккредитацию необходимо до 25 апреля.

Контактное лицо: специалист по связям с общественностью службы корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги Юлия Тимошенко, тел.: (30-22) 22-54-23, 8 (914) 467-83-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

График праздничных остановок ретропоездов «Победа» Забайкальской магистрали на станциях в Амурской области и Забайкальском крае. Апрель-май 2024 года