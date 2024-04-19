Маршрут ретропоездов «Победа» Забайкальской железной дороги в этом году дополнят еще 2 остановки

Традиционный проект ретропоезд «Победа» Забайкальской железной дороги в 2024 году по просьбам жителей Забайкалья распространен дополнительно еще на 2 станции – Могойтуй и Зилово. В течение 11 дней 2 ретропоезда на паровой тяге проедут по полигону магистрали, сделав остановки на 23 станциях в Забайкальском крае и Амурской области.
Напомним, что первый из двух праздничных эшелонов начнет движение 29 апреля со станции Бурея в Амурской области. Второй ретропоезд отправится по маршруту со станции Петровский Завод 3 мая.
Для первого состава предусмотрены остановки на 10 станциях в Амурской области: Завитая, Белогорск, Благовещенск, Свободный, Шимановск, Ушумун, Магдагачи, Сковородино, Ерофей Павлович и на 5 – в Забайкальском крае: Могоча, Зилово, Чернышевск-Забайкальский, Шилка и Чита-2. Для второго запланированы стоянки на станциях в Забайкальском крае: Хилок, Могзон, Карымская, Могойтуй, Оловянная, Борзя и Забайкальск.
Общий маршрут составит более 2,5 тыс. км. Праздничные встречи на станциях пройдут в формате митингов с участием представителей органов власти и общественности, а также тематических концертов шоу-проекта «Вневременье» Читинского дворца культуры железнодорожников и ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.
Вести ретропоезда будут легендарные паровозы Победы серии «Л». В их составы войдут платформы с образцами военной техники, платформа-сцена, вагон-теплушка и 3 пассажирских вагона. Все желающие могут сделать памятные фотографии и отсалютовать гудком паровоза.
Курсирование сразу двух ретропоездов по полигону ЗабЖД в первый раз состоялось в прошлом году. Тогда в праздничных мероприятиях приняли участие более 20 тыс. жителей 21 пристанционного города и поселка.
Приглашаем представителей средств массовой информации и пресс-служб регионов принять участие в освещении мероприятий на станциях остановки ретропоездов «Победа»! Подать заявку на аккредитацию необходимо до 25 апреля.
Контактное лицо: специалист по связям с общественностью службы корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги Юлия Тимошенко, тел.: (30-22) 22-54-23, 8 (914) 467-83-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
График праздничных остановок ретропоездов «Победа» Забайкальской магистрали на станциях в Амурской области и Забайкальском крае. Апрель-май 2024 года
|
Ретропоезд № 1
|
Дата
|
День недели
|
Станция
|
Время (местное)
|
29 апреля
|
понедельник
|
Бурея
|
12:00
|
13:30
|
29 апреля
|
понедельник
|
Завитая
|
14:45
|
16:15
|
30 апреля
|
вторник
|
Белогорск
|
09:30
|
11:00
|
1 мая
|
среда
|
Благовещенск
|
11:00
|
12:30
|
2 мая
|
четверг
|
Свободный
|
10:00
|
11:30
|
2 мая
|
четверг
|
Шимановск
|
13:45
|
15:15
|
3 мая
|
пятница
|
Ушумун
|
09:15
|
10:45
|
3 мая
|
пятница
|
Магдагачи
|
15:00
|
16:30
|
4 мая
|
суббота
|
Сковородино
|
10:00
|
11:30
|
4 мая
|
суббота
|
Ерофей Павлович
|
17:00
|
18:30
|
5 мая
|
воскресенье
|
Могоча
|
09:45
|
11:15
|
6 мая
|
понедельник
|
Зилово
|
09:45
|
11:15
|
6 мая
|
понедельник
|
Чернышевск
|
14:10
|
15:40
|
7 мая
|
вторник
|
Шилка
|
10:45
|
12:15
|
9 мая
|
четверг
|
Чита-2
|
14:00
|
17:00
|
Ретропоезд № 2
|
Дата
|
День недели
|
Станция
|
Время (местное)
|
3 мая
|
пятница
|
Петровский Завод
|
18:00
|
19:30
|
4 мая
|
пятница
|
Хилок
|
10:00
|
11:30
|
4 мая
|
суббота
|
Могзон
|
17:00
|
18:30
|
5 мая
|
воскресенье
|
Карымская
|
11:15
|
12:45
|
5 мая
|
воскресенье
|
Могойтуй
|
17:00
|
18:30
|
6 мая
|
понедельник
|
Оловянная
|
12:30
|
14:00
|
6 мая
|
понедельник
|
Борзя
|
17:30
|
19:00
|
7 мая
|
вторник
|
Забайкальск
|
10:30
|
12:00