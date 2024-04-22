С начала года спрос на услугу автоматических камер хранения на вокзалах Забайкальской железной дороги вырос на 18%

09:35

В I квартале 2024 года на вокзалах Забайкальской железной дороги пассажиры воспользовались сервисом автоматических камер хранения более 14,2 тыс. раз, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что первые камеры хранения нового типа на ЗабЖД появились в июне 2021 года на вокзалах станций Чита-2, Карымская, Забайкальск, Шилка, Чернышевск-Забайкальский, Могоча – в Забайкальском крае и Белогорск, Благовещенск, Свободный, Шимановская, Магдагачи и Завитая – в Амурской области.

В прошлом году обновленная услуга стала доступна на станциях Петровский Завод, Хилок, Борзя, Приаргунск – в Забайкальском крае и Ерофей Павлович, Сковородино, Тыгда, Ледяная, Бурея – в Амурской области.

В настоящее время сервис предложен на 21 вокзале ЗабЖД.

Чаще всего ручную кладь и багаж в камерах-автоматах в январе-марте 2024 году оставляли на вокзалах станций Чита-2 (8516 фактов оказания услуги), Благовещенск (3291), Белогорск (689) и Свободный (456).

Отметим, что обновленный сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой, а также гибкую систему почасовой тарификации. Оплата осуществляется в том числе с помощью QR-кода, что позволяет избавиться от очередей и проводить операции бесконтактным способом. Чек направляется на электронную почту и хранится на мобильном устройстве клиента.

Для удобства посетителей автоматические камеры хранения располагаются на первых этажах зданий вокзалов. Работа организована без выходных, круглосуточно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.