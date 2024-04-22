Более 1 тыс. пассажиров перевезли дополнительные поезда, связывающие населенные пункты Алтайского края и Новосибирской области в период паводка

Более 1 тыс. пассажиров перевезли дополнительные поезда, связывающие населенные пункты Алтайского края и Новосибирской области в период паводка

09:30

Дополнительные пригородные поезда, курсирующие между алтайским городом Камень-на-Оби и новосибирским селом Тараданово, в период пропуска талых вод с 1 по 19 апреля перевезли более 1 тыс. пассажиров.

По маршруту следования поезда делали остановки на станции Плотинная, остановочных пунктах 617 км и Родина.

Отметим, что назначение этих пригородных поездов по заказу Министерства транспорта Алтайского края позволило повысить транспортную доступность для населения в условиях ограниченности речной навигации, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.