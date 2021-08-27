50% скидка на проезд в электропоездах для студентов и школьников начнет действовать на Красноярской железной дороге с 1 сентября

C 1 сентября возобновляется действие сезонной 50% скидки для школьников и студентов на проезд в городских и пригородных поездах АО «Краспригород», курсирующих в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области.

Специальные тарифы утверждены правительствами трех регионов.

Билеты в электрички за полцены школьники и студенты очной формы обучения в Красноярском крае смогут приобретать до 30 июня 2022 года, в Республике Хакасия – до 15 июня 2022 года, в Кемеровской области – до 31 мая 2022 года.

Оформить льготные проездные документы можно во всех кассах компании «Краспригород». Для этого студентам необходимо будет предъявить студенческий билет, школьникам – справку с места учебы. Доступно оформление как билетов для совершения одной поездки, так и всех видов абонементов.

Кроме того, теперь во всех электропоездах, курсирующих по городским маршрутам Красноярска, билет с 50% скидкой студенты и школьники могут приобрести по банковской карте. Для этого билетному кассиру необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

Отметим, что за прошедший учебный год льготным проездом в пригородных поездах Красноярской железной дороги воспользовались около 200 тыс. студентов и школьников, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.