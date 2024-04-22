Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В скором поезде Томск – Новосибирск поздравили 150-тысячного пассажира

2024-04-22 09:27
19 апреля поздравили 150-тысячного пассажира скорого поезда № 869 Томск-2 – Новосибирск-Главный. Счастливый билет из Томска до Новосибирска приобрела жительница Северска Ольга Титова.

В подарок от компании-перевозчика Ольга получила букет цветов и сертификат на 2 поездки на скором поезде. Она отметила, что регулярно совершает такие поездки, так как это позволяет быстро и с комфортом добраться из одной точки в другую.

Напомним: скорый поезд сообщением Томск – Новосибирск начал курсировать в декабре 2021 года по пятницам, субботам и воскресеньям. В среднем в месяц поездом пользуются более 5 тыс. пассажиров. Для пассажиров доступны вагоны двух классов обслуживания. Отправление со станции Томск-2 – в 06:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный – в 11:27. В обратном направлении со станции Новосибирск-Главный отправление в 17:30, прибытие на станцию Томск-2 в 22:13. Время указано местное.

Купить билет и ознакомиться с расписанием поезда можно в железнодорожных кассах, мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте ОАО «РЖД». Приложение и сайт позволяют покупать билеты онлайн круглосуточно без комиссии, а также хранить электронную версию билета для просмотра в автономном режиме. Предъявление документа на экране смартфона заменит бумажный билет, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

