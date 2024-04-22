09:17

19 апреля состоялась презентационная поездка по новому железнодорожному маршруту Калининград – Краснолесье, в рамках которой представители туристических агентств и средств массовой информации оценили возможности путешествия железнодорожным транспортом на Выштынецкую возвышенность и познакомились с туристическим потенциалом заповедного места.

Регулярное курсирование рельсовых автобусов РА-2 сообщением Калининград – Краснолесье начнется 1 мая и продлится до 30 сентября 2024 года по выходным и праздничным дням. Новый пригородный маршрут станет самым протяженным на Калининградской железной дороге. Его длина составит 178 км. В пути предусмотрены остановки на станциях в Черняховске, Гусеве и Нестерове.

Маршрут, организованный по заказу регионального правительства, позволит улучшить транспортное сообщение с городами восточной части региона, а также устраивать регулярные экскурсионные туры к уникальным природным объектам Выштынецкой возвышенности. По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, презентационная поездка прошла с комфортом, и нет сомнений в том, что путешествие поездом в Краснолесье станет популярным туристическим направлением.

Для реализации проекта Калининградская железная дорога в период с 2020 по 2023 годы провела поэтапный капитальный ремонт 37,5 км пути на участке Нестеров – Краснолесье, что позволило увеличить разрешенную скорость движения поездов на этом участке с 25 км/ч до 80 км/ч. Для посадки и высадки пассажиров на станции Краснолесье оборудована платформа, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.