Пригородные поезда в Краснолесье и Железнодорожный на Калининградской магистрали начнут курсировать с 1 мая

16:22

С 1 мая по 30 сентября 2024 года в пригородное расписание Калининградской железной дороги назначаются дополнительные поезда в поселки Краснолесье и Железнодорожный.

Рельсовые автобусы начнут курсировать по выходным и праздничным дням. В частности, пригородный поезд сообщением Калининград – Железнодорожный будет отправляться с Южного вокзала в 09:20 и прибывать на станцию назначения в 11:41. Время отправления из Железнодорожного – 15:55, прибытия на Южный вокзал – 18:18. В пути предусмотрена остановка на станции Черняховск продолжительностью 15 минут.

Поезд в Краснолесье будет отправляться с Южного вокзала в 09:55 и прибывать на конечный пункт в 12:36. В пути предусмотрены остановки на станциях в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Обратно в Калининград поезд отправится в 18:36 и прибудет на Южный вокзал в 21:08.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.