Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородные поезда в Краснолесье и Железнодорожный на Калининградской магистрали начнут курсировать с 1 мая

2024-04-23 16:22
Пригородные поезда в Краснолесье и Железнодорожный на Калининградской магистрали начнут курсировать с 1 мая
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 мая по 30 сентября 2024 года в пригородное расписание Калининградской железной дороги назначаются дополнительные поезда в поселки Краснолесье и Железнодорожный.

Рельсовые автобусы начнут курсировать по выходным и праздничным дням. В частности, пригородный поезд сообщением Калининград – Железнодорожный будет отправляться с Южного вокзала в 09:20 и прибывать на станцию назначения в 11:41. Время отправления из Железнодорожного – 15:55, прибытия на Южный вокзал – 18:18. В пути предусмотрена остановка на станции Черняховск продолжительностью 15 минут.

Поезд в Краснолесье будет отправляться с Южного вокзала в 09:55 и прибывать на конечный пункт в 12:36. В пути предусмотрены остановки на станциях в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Обратно в Калининград поезд отправится в 18:36 и прибудет на Южный вокзал в 21:08.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru