Дополнительные пригородные поезда назначаются с 1 мая на Балтийском направлении Калининградской магистрали

10:11

С 1 мая в сообщении Калининград – Балтийск ежедневно будут курсировать дополнительные пригородные поезда.

В частности, назначаются пригородные поезда №№ 6405 и 6407, отправляющиеся с Южного вокзала в 09:48 и 11:30 и прибывающие на станцию в Балтийск в 10:50 и 12:37 соответственно.

Из Балтийска в Калининград пригородные поезда №№ 6410, 6412 и 6418 будут отправляться в 13:10, 14:30 и 19:10 и прибывать на Южный вокзал в 14:16, 15:35 и 20:08 соответственно.

Кроме того, назначенные с 15 апреля «дачные» пригородные поезда, отправляющиеся с Южного вокзала в 08:10 и 13:05 и из Балтийска в 09:51 и 16:20, продолжат курсировать в ежедневном обращении.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.