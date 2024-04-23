Южно-Уральская железная дорога назначает дополнительные пассажирские поезда в направлении Черноморского побережья

09:39

В связи с наступлением курортного сезона Южно-Уральская железная дорога запускает дополнительные пассажирские поезда в направлении Черноморского побережья:

№ 477/478 Челябинск – Адлер: курсирует из Челябинска с 22 апреля по 17 сентября через день;

№ 455/456 Челябинск – Новороссийск: курсирует из Челябинска с 25 апреля по 30 сентября через день;

№ 463/464 Челябинск – Имеретинский Курорт: курсирует из Челябинска с 28 апреля по 1 октябрь через день;

№ 519/520 Орск – Анапа: отправляется из Орска с 26 мая по 8 сентября по воскресеньям;

№ 545/546 Орск – Адлер: курсирует из Орска с 25 мая по 7 сентября по вторникам, четвергам, субботам.

Продажа билетов на сезонные маршруты открывается за 90 суток.

Точную информацию о графике движения можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.