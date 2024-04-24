В предпраздничные дни мая количество вагонов в пригородных поездах на популярных маршрутах в Башкирии будет увеличено вдвое

16:02

С 27 апреля по 2 мая количество вагонов пригородных поездов, следующих по маршрутам Уфа – Кумертау – Оренбург и Уфа — Приютово в Башкирии, будет увеличено вдвое. Такое решение принято в целях обеспечения транспортной доступности совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.

Так, например, 27, 28 апреля, 1 мая будет увеличена составность с 3 до 6 вагонов в поездах:

№№ 7439/7440/7442/7441 Уфа (отпр. 07:43) — Кумертау (приб. 11:43, отпр. 11:44) — Оренбург (приб. 13:58);

№№ 7444/7443/7445/7446 Оренбург (отпр. 15:10) — Кумертау (приб. 17:24, отпр. 17:25) — Уфа (приб. 21:30).

27 апреля с 6 до 12 вагонов будет увеличена составность в поезде № 7421/7423 Иглино (отпр. 18:01) — Приютово (приб. 21:58, отпр. 22:05) — Абдулино (приб. 22:42).

Время указано местное.

С полным списком поездов пассажиры могут ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Купить билеты на пригородный поезд можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК». На территории Республики Башкортостан для платной категории пассажиров при приобретении билета через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» предоставляется скидка до 15% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.