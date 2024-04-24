Три из четырех билетов на уральские поезда дальнего следования пассажиры покупают через интернет

15:51

За I квартал 2024 года пассажиры Свердловской и Южно-Уральской железных дорог (обслуживаются Уральским филиалом АО «ФПК») приобрели через интернет 2,3 млн билетов на поезда дальнего следования. Доля электронных проездных документов составила почти 75% от общего объема продаж.

Купить электронный билет на поезд дальнего следования, в том числе в специальное купе для маломобильных граждан, можно на официальном сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Кроме того, онлайн можно оформить перевозку животных и багажа, заказать дополнительное питание или еду к поезду.

Холдинг «РЖД» постоянно развивает и совершенствует онлайн-сервисы, чтобы процесс планирования поездки и оформления проездных документов был более простым и удобным. В апреле этого года компания запустила веб-приложение «РЖД Пассажирам» – PWA-версию* официального сайта, адаптированную для мобильных устройств на всех операционных системах. В веб-приложении сохранены все основные функции сайта: продажа билетов на поезда дальнего следования, включая места для пассажиров с инвалидностью, возможность посмотреть расписание поездов и электричек, использовать баллы программы лояльности «РЖД Бонус» и т. д. В ближайшее время станет возможна онлайн-покупка билетов на пригородные поезда. Постепенно будут появляться и другие функции.

PWA-версия сайта РЖД доступна для скачивания в разделе «Веб-приложение» на сайте компании, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

*PWA – это технология, которая визуально и функционально преобразует сайт в приложение.