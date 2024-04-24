Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В майские праздники пригородные поезда Калининградской магистрали будут курсировать по расписанию выходного дня

2024-04-24 15:37
В предстоящие майские праздники пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать согласно расписанию выходного дня.

На Советском направлении:

  • пригородный поезд в Советск (отправление в 18:21) назначается 27 апреля, 1 и 12 мая. 28, 29, 30 апреля, 9, 10 и 11 мая рельсовый автобус курсировать не будет;
  • утренний поезд сообщением Советск – Калининград (в 06:31) назначается на 27, 28 апреля и 9 мая. В праздничные дни 29 и 30 апреля, 1, 10, 11 и 12 мая не курсирует;
  • вечерний пригородный поезд из Советска (в 18:05) переносится с 28 апреля на 1 мая.

На Багратионовском направлении:

  • с 27 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая будет курсировать пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 08:10 и прибывающий в Багратионовск в 09:05. В обратном направлении поезд проследует в 18:35 и прибудет на Южный вокзал в 19:33.

На Мамоновском направлении:

  • с 27 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая назначается пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25 и прибывающий на станцию Мамоново в 11:36. Обратно рельсовый автобус отправится в 16:20. Время прибытия на Южный вокзал – 17:29.

На Черняховском направлении:

  • с 27 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая будет курсировать пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 08:45 и прибывающий в Черняховск в 10:15. Обратно в Калининград поезд пойдет в 13:05 и прибудет на конечный пункт в 14:34.

На Балтийском направлении:

  • с 27 по 30 апреля будут курсировать 4 пригородных поезда. Время отправления с Южного вокзала – 08:10 и 13:05, из Балтийска в Калининград – 09:51 и 16:20;
  • кроме того, с 1 мая ежедневно будут курсировать пригородные поезда, отправляющиеся с Южного вокзала в 08:10, 09:48, 11:30 и 13:05. Время отправления из Балтийска в Калининград – 09:51, 13:10, 14:30, 16:20 и 19:10.

27 апреля все пригородные поезда, следующие по другим направлениям, будут курсировать согласно расписанию рабочего дня.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения вы можете узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

