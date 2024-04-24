Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные поезда назначены на Горьковской железной дороге в майские праздники

2024-04-24 11:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Традиционно в период майских праздничных дней на Горьковской железной дороге назначены дополнительные пригородные поезда в Удмуртской республике, а также Республиках Татарстан и Марий Эл по самым востребованным маршрутам:

  • 26 апреля и 10 мая – поезда № 6404 Казань – Арск (отправление в 08:21, прибытие в 09:56) и № 6407 Арск – Казань (отправление в 10:55, прибытие в 12:39);
  • 27 апреля и 8 мая – поезда № 6436 Казань – Кукмор (отправление в 14:58, прибытие в 17:31) и № 6439 Кукмор – Казань (отправление в 17:55, прибытие в 20:50);
  • 30 апреля и 8 мая – поезд № 6062 Ижевск – Кузьма (отправление в 16:49, прибытие в 21:03 по местному времени);
  • 1 и 9 мая – поезд № 6061 Кузьма – Ижевск (отправление в 07:50, прибытие в 11:59 по местному времени).

Также для удобства пассажиров по отдельным дням увеличивается составность пригородных поездов сообщением:

  • Казань – Нижний Новгород;
  • Казань – Ижевск;
  • Казань – Йошкар-Ола;
  • Ижевск – Нижнекамск;
  • Казань – Сосновка.

Некоторые пригородные поезда выводятся из расписания в связи с назначением новых:

  • 27 апреля и 8 мая – № 6404/6407 сообщением Казань – Арск – Казань;
  • 26 апреля и 10 мая – № 6436/6439 сообщением Казань – Кукмор – Казань и № 6062 сообщением Ижевск – Кузьма;
  • 27 апреля и 11 мая – № 6061 сообщением Кузьма – Ижевск.

Подробную информацию по всем изменениям в графике курсирования пригородных поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД», сайте ППК «Содружество», по телефону 8 (937) 625-04-33, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

