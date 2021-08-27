Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Холдинг «ЖД» удвоит количество мест в «Ласточке» Москва – Минск с 1 сентября

2021-08-27 12:25
Из-за высокого спроса на поездки скоростными «Ласточками» Москва – Минск холдинг «ЖД» в 2 раза увеличивает количество вагонов в одном из электропоездов. Это позволит предложить пассажирам больше билетов, сохранив привычное расписание и комфорт.

Впервые сдвоенным составом (10 вагонов) «Ласточка» № 721 отправится из Москвы в Минск 1 сентября. Она будет курсировать ежедневно, отправляясь из Москвы в 16:00 и прибывая в Минск в 22:55. Из Минска в Москву поезд № 722 отправляется в 06:20 и прибывает на Белорусский вокзал столицы России в 13:10.

На маршруте задействованы «Ласточки» в комплектации «Премиум». Вагоны оснащены современным оборудованием: системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами.

Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

Поездки на «Ласточке» в направлении Минска и обратно пользуются большой популярностью: с начала курсирования (30 апреля) перевезено 170 тыс. пассажиров. Этому способствует современный подвижной состав и комфортное время в пути (6 часов 55 минут), а также гибкая ценовая политика. В зависимости от периода отправления и заполняемости поезда скидка может достигать 20%, а пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется скидка 50% (по территории Российской Федерации).

Приобрести билеты, а также получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда пассажиры могут на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных билетных кассах.

