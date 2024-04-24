В I квартале 2024 года электропоездами Нижний Новгород – Моховые горы воспользовались почти 40 тыс. человек

Пассажирами пригородных электропоездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы за 3 месяца 2024 года стали 39,2 тыс. пассажиров, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Существенный рост пассажиропотока по этому направлению следования электропоездов обусловлен тем, что на Горьковской железной дороге были назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород – Моховые горы из-за начала ремонтных работ на старом Борском мосту.
Напомним: поезда продолжат курсировать ежедневно до 30 ноября 2024 года по следующему расписанию:
Нижний Новгород – Моховые Горы:
Моховые Горы – Нижний Новгород:
Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», на сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.