Скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск будет курсировать чаще в период майских праздников

2024-04-25 14:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Скорый поезд № 857/858 Новокузнецк – Новосибирск-Главный совершит дополнительные рейсы 30 апреля, 1 и 8 мая. Таким образом, пассажиры смогут отправиться в поездку в любой день с 25 апреля по 13 мая, кроме 7 мая.

Увеличение периодичности курсирования связано с ежегодным сезонным повышением спроса на поездки из Новокузнецка в Новосибирск и обратно в период майских праздников.

Расписание не изменится: отправление со станции Новокузнецк – в 07:05, прибытие на станцию Новосибирск-Главный – в 13:05, отправление со станции Новосибирск-Главный – в 15:11, прибытие на станцию Новокузнецк – в 21:22.

Напомним: поезд курсирует ежедневно, кроме вторника и среды. В составе представлены вагоны трех классов обслуживания. Все вагоны оборудованы системами кондиционирования. В пути следования работает кафе, где можно приобрести горячий чай, кофе и прохладительные напитки.

С расписанием скорого поезда № 857/858 можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», на сайте компании-перевозчика, а также по телефону 8 (800) 700-25-01 или в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

