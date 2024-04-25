Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ряд пригородных поездов в Кемеровской области начнет курсировать по летнему графику с 28 апреля

2024-04-25 14:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 28 апреля часть пригородных поездов, курсирующих на территории Кемеровской области, переходят на летний график движения в связи с сезонным увеличением пассажиропотока.

Так, ежедневно назначаются пригородные поезда в направлении Новокузнецк – Ерунаково и Белово – Бочаты.

28 апреля и далее с 1 мая по средам и воскресеньям начнут курсировать поезда в направлении Кемерово – Плотниково, а 29 апреля и далее с 1 мая по понедельникам и четвергам – в направлении Кемерово – Шишино.

Добавим, что с 28 апреля отменяется курсирование пригородного поезда по маршруту № 6256 Новокузнецк – Полосухино со временем отправления в 07:12, прибытия в 08:10.

Более подробную информацию о расписании поездов можно узнать на сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

