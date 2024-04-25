Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Высокие пассажирские платформы будут оборудованы на остановочном пункте Подстанция Южно-Уральской железной дороги в этом году

2024-04-25 12:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На ЮУЖД продолжаются работы по обновлению инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса.

На остановочном пункте Подстанция в настоящее время проводится реконструкция платформ. Ведутся работы по переустройству низких платформ в высокие. На платформах запланирована установка навесов и светодиодного освещения.

Старое покрытие платформ будет заменено на новое из современных материалов, обеспечивающих прочность и надежность конструкции. Пешеходные дорожки будут выполнены из противоскользящего резинокордового покрытия для удобства перемещения через железнодорожные пути между платформами.

На платформах разместятся лавочки из экологически чистых материалов – полимерпесчаной смеси, которая отличается долговечностью.

Для обеспечения безопасного перехода через железнодорожные пути обустроят дополнительный одноуровневый пешеходный переход, оборудованный световой и звуковой сигнализацией.

Для маломобильных пассажиров предусмотрена установка пандусов.

Завершение работ по реконструкции остановочного пункта планируется в конце 2024 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

