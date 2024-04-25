На маршруты Красноярской железной дороги выйдет больше электричек в майские праздники

11:36

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги на периоды с 27 апреля по 1 мая и с 8 мая по 12 мая компания «Краспригород» вносит изменения в график движения пригородных поездов.

В предпраздничные дни, 27 апреля и 8 мая, электропоезда будут курсировать по расписанию пятницы, с 28 по 30 апреля, а также с 9 по 11 мая – по расписанию субботнего дня, 1 и 12 мая – по расписанию воскресенья.

Кроме того, в выходные дни будет назначено 6 дополнительных пригородных поездов на наиболее востребованных маршрутах до станций Зеледеево, Кемчуг, Снежница, Сорокино.

Ускоренные электропоезда Красноярск – Иланская – Решоты и Красноярск – Боготол будут следовать 27 апреля и 8 мая, пригородный поезд Красноярск – Уяр – Мана – 28 апреля и 9 мая, в обратном направлении 1 и 12 мая.

Вечерний субботний электропоезд Красноярск – Иланская – Красноярск выйдет на маршрут 28 апреля и 9 мая.

В Хакасии, Кемеровской области, а также на участках Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск, Решоты – Чунояр Красноярского края пригородные поезда в эти дни будут отправляться по расписанию согласно своим календарным дням, без изменений.

Количество вагонов в поездах на популярных направлениях увеличится до 6, 8 и 10.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.