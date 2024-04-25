На пригородных вокзалах Верхнего Уфалея и Кургана откроется специализированная зона ожидания для маломобильных пассажиров

На пригородных вокзалах Верхнего Уфалея и Кургана откроется специализированная зона ожидания для маломобильных пассажиров

10:18

В 2024 году на пригородных вокзалах Верхнего Уфалея и Кургана откроется пункт помощи Центра содействия мобильности ОАО «РЖД».

В новом специализированном пространстве будут предусмотрены посадочные места для посетителей с нарушениями опорно-двигательной системы, передвигающихся в кресле-коляске, а также для слабослышащих и слабовидящих граждан, путешествующих с собаками-проводниками.

Для маломобильных пассажиров предусмотрены тактильные информационные пиктограммы, кнопка вызова персонала вокзального комплекса, который при необходимости окажет ситуационную помощь, установлен справочный видеотерминал, позволяющий получить консультацию специалиста, в том числе и на жестовом языке. Слабослышащие пассажиры могут воспользоваться специализированным оборудованием – индукционной петлей.

Воспользоваться услугами нового зала ожидания для маломобильных пассажиров можно будет бесплатно, оформив заявку в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД».

Сотрудники окажут маломобильным посетителям необходимую помощь по прибытию на вокзальные комплексы, во время ожидания поезда, при посадке или высадке из вагона, оформлении проездных документов, пользовании услугами и сервисами, а также с перемещением багажа и ручной клади.

В настоящее время все вокзалы ЮУЖД адаптированы для маломобильных граждан и имеют «паспорта доступности». Вокзальные комплексы оборудованы кнопками вызова персонала, адаптированными санитарно-гигиеническими комнатами, пандусами с поручнями, мнемосхемами расположения помещений, тактильными указателями расположения помещений, креслами-колясками, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.