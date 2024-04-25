Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В мае со станций Куйбышевской железной дороги можно совершить путешествие на тематических поездах в Нижний Новгород и Тулу

2024-04-25 09:35
В рамках проектов «Вагон знаний» и «Яркие выходные» в мае можно будет отправиться в железнодорожное путешествие в Нижний Новгород или Тулу на тематических поездах Куйбышевского филиала АО «ФПК».

В поездку из Самары и Ульяновска в Нижний Новгород можно поехать на поезде с 17 по 19 мая, выбрав одну из экскурсионных программ. Путешественники смогут посетить старинный город русских мастеров – Городец или фабрику стеклянных елочных украшений, где Новый год можно увидеть в любое время года. Также пассажиры тематического поезда могут выбрать новую экскурсионную программу и побывать на фабрике «Хохломская роспись» в Семенове, а специально для школьников разработана экскурсия с праздничной теплоходной прогулкой по Волге, посвященной окончанию учебного года.

Тематический поезд из Самары в Тулу отправится 24 мая. Путешественники на выбор могут посетить музейный комплекс «Куликово поле», Тульский государственный музей оружия, Тульский областной художественный музей или историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг». Все экскурсионные программы включают обзорную экскурсию по знаковым достопримечательностям Тулы. Домой путешественники вернутся 26 мая. Присоединиться к путешествию смогут жители Пензы и Саранска, осуществив посадку на станции Рузаевка.

В состав поездов будут включены современные вагоны. В них есть все необходимое для комфортной поездки: кондиционеры, биотуалеты, устройства для зарядки мобильных устройств.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8 (800) 201-74-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

