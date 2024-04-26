Билеты за полцены смогут приобретать льготники Красноярского края в городские и пригородные поезда Красноярской железной дороги с 1 мая

Билеты за полцены смогут приобретать льготники Красноярского края в городские и пригородные поезда Красноярской железной дороги с 1 мая

12:43

С 1 мая стоимость проезда в городских и пригородных поездах Красноярской железной дороги для пассажиров, имеющих льготы Красноярского края, снизится вдвое.

К льготным категориям относятся пенсионеры, ветераны труда Красноярского края и многодетные семьи. Кроме того, предусмотрена 50% скидка для жителей края, достигших возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) и имеющих трудовой стаж не менее 15 лет.

В соответствии с региональным законодательством сниженные тарифы для краевых льготников будут действовать до 30 сентября.

Для получения 50% скидки необходимо при покупке билета предъявить 2 документа – подтверждающий право на льготу и удостоверяющий личность.

Подробную информацию о льготах на проезд в городском и пригородном пассажирском железнодорожном транспорте Красноярского края можно получить на сайте компании «Краспригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.