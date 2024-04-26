Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Спрос на автоматизированные камеры хранения на вокзалах Свердловской железной дороги вырос на 22%

2024-04-26 11:17
Спрос на автоматизированные камеры хранения на вокзалах Свердловской железной дороги вырос на 22%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-апреле 2024 года посетители уральских вокзалов более 60 тыс. раз воспользовались «умными» автоматизированными камерами хранения, чтобы оставить ручную кладь и багаж. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего сервисом пользовались пассажиры на вокзалах Екатеринбург и Тюмень.

Камеры нового поколения установлены на 16 крупнейших вокзалах СвЖД. Важным преимуществом сервиса является так называемая безлюдная технология, благодаря чему удается сократить очереди и время оформления услуги. Закрывается и открывается ячейка по штрих-коду. Пользователь может запросить отправку штрих-кода на мобильное устройство либо распечатать на бумажном чеке.

Платежный терминал оснащен световыми индикаторами: зеленый означает, что ячейка свободна, красный – занята. В зависимости от размера багажа можно выбрать подходящую свободную ячейку – стандартную, среднюю или большую (60, 90 или 180 см в высоту соответственно). Оплатить ее можно банковской картой, наличными или посредством платежного сервиса с применением технологии QR-кодов.

Сервис предлагает гибкую почасовую тарификацию – от 1 до 120 часов. В случае необходимости время можно продлить. Статистика показала, что самая востребованная продолжительность аренды ячеек – 3 часа.

Для обеспечения безопасности багажа камеры хранения оборудованы звуковой сигнализацией, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru