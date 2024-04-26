Спрос на автоматизированные камеры хранения на вокзалах Свердловской железной дороги вырос на 22%

11:17

В январе-апреле 2024 года посетители уральских вокзалов более 60 тыс. раз воспользовались «умными» автоматизированными камерами хранения, чтобы оставить ручную кладь и багаж. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего сервисом пользовались пассажиры на вокзалах Екатеринбург и Тюмень.

Камеры нового поколения установлены на 16 крупнейших вокзалах СвЖД. Важным преимуществом сервиса является так называемая безлюдная технология, благодаря чему удается сократить очереди и время оформления услуги. Закрывается и открывается ячейка по штрих-коду. Пользователь может запросить отправку штрих-кода на мобильное устройство либо распечатать на бумажном чеке.

Платежный терминал оснащен световыми индикаторами: зеленый означает, что ячейка свободна, красный – занята. В зависимости от размера багажа можно выбрать подходящую свободную ячейку – стандартную, среднюю или большую (60, 90 или 180 см в высоту соответственно). Оплатить ее можно банковской картой, наличными или посредством платежного сервиса с применением технологии QR-кодов.

Сервис предлагает гибкую почасовую тарификацию – от 1 до 120 часов. В случае необходимости время можно продлить. Статистика показала, что самая востребованная продолжительность аренды ячеек – 3 часа.

Для обеспечения безопасности багажа камеры хранения оборудованы звуковой сигнализацией, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.