Новый поезд Арзамас – Нижний Новгород начнет курсировать на Горьковской железной дороге

2024-04-26 10:56
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для улучшения транспортного обслуживания в Нижегородской области на Горьковской железной дороге назначается новый пригородный электропоезд № 6841/6842 сообщением Арзамас – Нижний Новгород. Он начнет курсировать с 12 мая 2024 года каждое воскресенье.

Состав будет отправляться со станции Арзамас-2 в 20:42 и прибывать в Нижний Новгород в 22:29.

Отметим, что по этому маршруту будет курсировать электропоезд нового поколения ЭП3Д. Вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Под каждым трехместным диваном установлены розетки для зарядки гаджетов. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу.

Подвижной состав максимально адаптирован для маломобильных пассажиров. Тамбуры первого и последнего вагонов оборудованы специальными электроподъемниками для посадки и высадки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

