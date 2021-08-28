ЖД увеличивают вывоз угля из Кузбасса

16:55

ОАО «ЖД» прикладывает максимум усилий для обеспечения вывоза всего объема произведенной российскими шахтерами продукции. Перевозки угля из Кемеровской области растут опережающими темпами. По итогам 8 месяцев текущего года ожидается увеличение общего объема погрузки кузбасского угля более чем на 6% (до 147,6 млн тонн), экспорта – на 6,4% (до 92,9 млн тонн).

Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «ЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило, выступая на совещании по развитию угольной отрасли, состоявшемся в Кемерове накануне Дня шахтера под председательством первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова.

В нем также приняли участие генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Хакасии Валентин Коновалов и руководители угледобывающих компаний.

Участники совещания рассмотрели ход поручений президента страны по вывозу угля из Кузбасса, в том числе в рамках соглашения между правительством региона и ОАО «ЖД».

По словам Алексея Шило, вопрос транспортного обеспечения вывоза угольной продукции – стратегический для Кузбасса. Доля отгрузки каменного угля по сети железных дорог в регионе составляет почти 61%, регион обеспечивает свыше 67% от общероссийского экспорта данного вида продукции.

«Хочу поблагодарить кузбасских угольщиков-грузоотправителей за активное взаимодействие. Второй год отгрузка на экспорт в восточном направлении осуществляется в рамках заключенного соглашения между ЖД и администрацией Кузбасса, в соответствии с отдельным поручением Президента РФ. По итогам полугодия компания обеспечила выполнение целевых показателей на 100%, в июле из-за чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае было допущено отставание 700 тыс. тонн, в августе вышли на плановые темпы отгрузки. К концу года отставание будет восполнено», – отметил Алексей Шило.

По его словам, ОАО «ЖД», опираясь на запросы грузоотправителей, последовательно реализует проекты по развитию инфраструктуры. Так, на проекты на территории Кемеровской области в 2021 году инвестпрограммой предусмотрено более 16 млрд рублей.

На объектах восточного полигона задействовано более 14 тыс. специалистов и более 2,5 тыс. единиц техники.

В этом году будут полностью реализованы все проекты, предусмотренные первым этапом развития Восточного полигона.

В рамках второго этапа уже по итогам 2022 года провозная способность восточного полигона будет увеличена до 158 млн т (+14 млн тонн к уровню 2020 года), в 2023 году – до 173 млн, в 2024 году – до 180 млн тонн.

Компания совершенствует технологии перевозочного процесса для максимизации вывоза продукции грузоотправителей.

Развивается тяжеловесное движение. По итогам I полугодия количество поездов массой более 7100 тонн в восточном направлении выросло на 56% – до 1034.

Активно обновляется локомотивный парк. За I полугодие поставлено 269 локомотивов для Западно-Сибирской железной дороги и дорог восточного полигона.

При этом, по словам Алексея Шило, вопреки прогнозам грузоотправителей, на фоне благоприятной конъюнктуры на мировых рынках отмечается резкий рост спроса на перевозки твердого топлива по альтернативным направлениям.

За 8 месяцев 2021 года ожидается рост перевозок угля в западном направлении на 25% к аналогичному периоду прошлого года.

Наибольшее увеличение поставок угля – почти на 60% – зафиксировано в южном направлении. Погрузка в адрес портов Северо-Запада выросла более чем на 6%.

Как отметил глава ОАО «ЖД» Олег Белозёров, такая переориентация грузопотоков требует от компании дополнительной концентрации ресурсов.

По его словам, корректировка поставок угля для ЖД даже на 1% потребует задействовать дополнительно не менее 50 локомотивов, а также порядка 1 тыс. человек по всей транспортной цепочке.

В связи с этим для наиболее эффективного использования ресурсов и определения планов развития между ЖД и крупнейшими грузоотправителями необходимо установление взаимных обязательств по вывозу продукции.