Летнее расписание пригородных поездов вводится на Калининградской железной дороге с 1 мая

2024-04-26 10:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 мая на Калининградской железной дороге вводится летний график движения поездов в пригородном сообщении. Всего будет курсировать 159 электропоездов «Ласточка» и рельсовых автобусов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В соответствии с заказом правительства Калининградской области, на летний период на всех направлениях Калининградской железной дороги назначается дополнительно 55 пригородных поездов. В частности, на Зеленоградском направлении по рабочим дням будет курсировать 34 поезда. По выходным и праздничным дням их количество увеличится до 48. На Светлогорском направлении по рабочим дням назначается 35 «Ласточек» и 38 – по выходным и праздничным дням.

Между Зеленоградском и Светлогорском по рабочим дням будет курсировать 12 поездов, по выходным и праздничным дням – 11.

По выходным и праздничным дням перерывы между отправлением поездов с Северного вокзала в Зеленоградск составят в среднем 30 минут. Электропоезда «Ласточка» будут курсировать как со всеми, так и с минимальным количеством остановок.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

